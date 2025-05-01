4 мая состоятся соревнования среди омских охотников.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области и клуб «Охотничья заимка» проводят 4 мая соревнования среди охотников.

Регистрация участников начнется в 10:00, с 11:00 стартуют основные соревнования в индивидуальном зачете, которые будут состоять из двух этапов: стрелковая серия из 15 выстрелов по тарелочкам и охотничья тропа с серией из 10 выстрелов по мишеням, вылетающим в случайном порядке.

Призовой фонд – разрешения на добычу копытных животных. Так, за первое место вручат разрешение на добычу лося, за второе – на добычу кабана; третье – на добычу косули.

Не занявшие призовые места могут принять участие в жеребьевке, в рамках которой будут разыгрываться разрешения на добычу копытных животных, а также другие призы.

Оружие выбирают организаторы, на соревнования приглашаются обладатели охотничьего гладкоствольного ружья 12-го калибра. Место проведения соревнований – охотничье-стрелковый клуб «Охотничья заимка»: г. Омск, ул. Барабинская, д. 6а.