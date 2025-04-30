Омичи создали интерактивную карту, где указаны все грядущие праздничные события.
Общественное движение «Городские сообщества» вместе с омичами создали карту празднования 9 Мая. На нее нанесли более ста событий, посвященных празднованию юбилея Победы.
На карте можно найти дату, время и место проведения события, а также его описание. В списке – парки, музеи, театры, библиотеки, творческие коллективы, молодежные пространства, КТОСы, мэрия и рядовые омичи. Все они добавили на карту мероприятия от себя.
Горожане смогут выбрать интересные мероприятия, записаться на них и затем посетить. Приложение является бесплатным, карта находится по ссылке https://t.me/gsaomsk_bot.