Должник официально не работал и игнорировал решение суда.

Судебные приставы рассказали о взыскании задолженности по алиментам с 51-летнего жителя Омска. Его долг составлял 1,2 млн рублей. Мужчина всячески игнорировал решение суда о финансовой поддержке дочери, находясь официально без постоянного заработка.

Дело начало сдвигаться с мертвой точки лишь после того, как пристав инициировал процедуру ареста недвижимости, принадлежащей отцу-должнику. После прохождения оценочных процедур квартира попала в список объектов, предназначенных для принудительной реализации.

Под угрозой потери жилья мужчина принял решение оплатить долг полностью. Узнав точную сумму задолженности, он добровольно исполнил обязательство перед собственной дочерью.