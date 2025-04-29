Омск-Информ
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·Общество

Должник официально не работал и игнорировал решение суда.
Судебные приставы рассказали о взыскании задолженности по алиментам с 51-летнего жителя Омска. Его долг составлял 1,2 млн рублей. Мужчина всячески игнорировал решение суда о финансовой поддержке дочери, находясь официально без постоянного заработка.
Дело начало сдвигаться с мертвой точки лишь после того, как пристав инициировал процедуру ареста недвижимости, принадлежащей отцу-должнику. После прохождения оценочных процедур квартира попала в список объектов, предназначенных для принудительной реализации.
Под угрозой потери жилья мужчина принял решение оплатить долг полностью. Узнав точную сумму задолженности, он добровольно исполнил обязательство перед собственной дочерью.
Мария Филимонова
·Общество

Должник официально не работал и игнорировал решение суда.
Судебные приставы рассказали о взыскании задолженности по алиментам с 51-летнего жителя Омска. Его долг составлял 1,2 млн рублей. Мужчина всячески игнорировал решение суда о финансовой поддержке дочери, находясь официально без постоянного заработка.
Дело начало сдвигаться с мертвой точки лишь после того, как пристав инициировал процедуру ареста недвижимости, принадлежащей отцу-должнику. После прохождения оценочных процедур квартира попала в список объектов, предназначенных для принудительной реализации.
Под угрозой потери жилья мужчина принял решение оплатить долг полностью. Узнав точную сумму задолженности, он добровольно исполнил обязательство перед собственной дочерью.
Мария Филимонова