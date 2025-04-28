Омбудсмен по правам человека Ирина Касьянова представила в отчете, что семью обрели почти на 100 ребятишек меньше.

Омский уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова представила отчет о результатах своей деятельности за минувший год. В документе особое внимание уделено положению детей-сирот.

В течение 2024 года в регионе проживали 5,2 тысячи детей-сирот, родители 267 из которых были лишены либо ограничены в правах воспитания. Отмечается снижение количества усыновленных и принятых под опеку детей по сравнению с 2023 годом: в прошлом году семьей обзавелось лишь 627 детей (против 720 годом ранее). Из них под официальную опеку или попечительство поступили 533 ребенка, в приемные семьи попали 72 малыша, а усыновлены были только 22 ребенка.

Напомним, что ранее стало известно об оставке экс-министра Евгения Козлова. Формально причиной ухода стало личное решение должностного лица. Тем не менее существует вероятность, что отставку спровоцировало неудовлетворительное обеспечение жилплощадью несовершеннолетних сирот. Ранее чиновник фигурировал в уголовном процессе по обвинению в небрежности исполнения обязанностей, однако впоследствии был оправдан судом.