В Омской области рассматривается дело о мошенничестве при закупке квартир для сирот.

Центральный районный суд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника КУ ОО «Центр учета и содержания собственности Омской области» и риелтора, обвиняемых в хищении более 14,5 млн рублей при обеспечении жильем детей-сирот. Обвинительное заключение утвердил прокурор области Алексей Афанасьев, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фигурантам вменяют совершение преступлений по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, бывший замглавы казенного учреждения договорился с риелтором, что тот будет продавать квартиры для сирот по завышенным ценам.

– В период с марта по сентябрь 2022 года он сообщал бизнесмену сведения о планируемых закупках жилых помещений для указанной категории граждан в районах Омской области. Предприниматель заранее приобретал подходящие квартиры, которые потом реализовывал по завышенной цене государству, – сообщили в прокуратуре.

Таким образом было приобретено 12 квартир. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.