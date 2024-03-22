Всего было передано 8 квартир с отделкой под ключ. Об этом рассказали в региональном Минимущества.

Всего было передано 8 квартир с отделкой под ключ. Об этом рассказали в региональном Минимущества.

В Омске дети-сироты получили 8 квартир в новом жилом районе Амурском. Как рассказали в пресс-службе регионального Минимущества, жилье передали в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Ключи от квартир омичи уже получили. Жилье для детей-сирот предоставили с отделкой под ключ.

– При заключении соглашений о реализации на территории региона масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства застройщики обязуются передавать в собственность региона и города 5 % построенного жилья. Впервые это условие реализовано на практике, инвестор выполнил свои обязательства, – добавили в ведомстве.

Всего в этом году в областную собственность должны передать еще более 200 жилых помещений для детей-сирот.