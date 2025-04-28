Открытие ожидается в этот четверг.

1 мая в 12:00 Омские студенческие отряды вместе с «Мегой» организуют молодежное пространство на территории торгового центра. Студенты и школьники в формате игрового квеста смогут узнать о карьерных возможностях и творческом развитии в регионе.

– Ежегодно студенческие отряды, как и вся страна, отмечает День Труда, 1 Мая, – объяснил председатель правления Омского областного студенческого отряда Алексей Потейко. – Можно сказать, что это наш профессиональный праздник, ведь главный лозунг студенческих отрядов – «Труд крут». В этом году мы проведем 1 мая в интересном формате, организовав молодежное пространство в «Меге». Все желающие смогут поближе познакомиться с направлениями деятельности студенческих отрядов и выбрать для себя вид труда, который будет ему по душе. Всех ждем 1 мая в «Меге».

В мероприятии собираются участвовать около 400 омских школьников и студентов. Для них подготовят площадки, на которых они узнают больше о деятельности студотрядов и возможностях развития в регионе. Перед началом мероприятия на территории «Меги» пройдет первомайское шествие студенческих отрядов под лозунгом «Май! Труд крут!».

– В Омске 1 мая мы проведем всероссийскую акцию «Май! Труд крут!» и отметим праздник вместе со студенческими отрядами, – сказала комиссар Омского регионального отделения РСО Юлия Булышева. – В этом году студенческие отряды Омской области организуют молодежное пространство в «Меге». Там будет карьерное пространство и творческая мастерская. Мы презентуем деятельность студотрядов, а также проведем масштабное костюмированное шествие, приуроченное к празднику. Надеемся, что мероприятие станет точкой притяжения для всей молодежи города Омска.

Отметим, что принять участие в мероприятии смогут все желающие.