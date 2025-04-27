Омск-Информ
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·Происшествия

В центре Омска у бара стрелял мужчина.

Охрана одного из баров не пустила в заведение омича. Произошел конфликт, и мужчина начал стрелять.

Инцидент зафиксирован полицией в ночное время в Центральном округе города Омска. Стрелял мужчина, предположительно, из травматического пистолета.

– Прибывшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили ранее неоднократно судимого 34-летнего гражданина в отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску, – сообщает телеграм-канал «Омская полиция».

Оружие направлено на экспертизу, идет проверка. Установлено, что разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет.

·Происшествия

В центре Омска у бара стрелял мужчина.

Охрана одного из баров не пустила в заведение омича. Произошел конфликт, и мужчина начал стрелять.

Инцидент зафиксирован полицией в ночное время в Центральном округе города Омска. Стрелял мужчина, предположительно, из травматического пистолета.

– Прибывшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили ранее неоднократно судимого 34-летнего гражданина в отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску, – сообщает телеграм-канал «Омская полиция».

Оружие направлено на экспертизу, идет проверка. Установлено, что разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет.