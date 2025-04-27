Ги Буше мечтает встретиться с семьей и готов потратить время на изучение русского языка.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше дал интервью Сереге из «Командировки», где рассказал о планах на межсезонье.

– Первым делом постараюсь увидеться со своей семьей, – сказал он. – Меня ждет дома моя возлюбленная, мои дети, вся моя семья, друзья.

Контракт с «Авангардом» 53-летнему канадцу Ги Буше продлен до 2027 года, поэтому со всей ответственностью он относится к изучению русского языка.

– Я уже знаю немало слов. Могу немного читать, не всегда знаю значения того, что читаю, но по крайней мере могу произнести, – отметил он. – Я пока не на том этапе, где бы я мог складывать слова в фразы и предложения. Мне не хватает связующих слов, но у меня есть все лето для того, чтобы подтянуть знания. Моя девушка и дети занимаются русским языком каждый день последние два месяца, и сейчас они обогнали меня, поэтому мне нужно наверстывать.

Напомним, что канадец Ги Буше приступил к работе с омскими «ястребами» в конце 2024 года. Команда под его руководством дошла до четверти финала плей-офф КХЛ.