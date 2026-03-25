Главный тренер «Авангарда» высказался о серии плей-офф с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Нефтехимика». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу омичей.
– Все было так, как мы и ожидали. Понимали, что нас ждет тяжелая серия, в ней стоит ждать и седьмого матча, и игр с несколькими овертаймами. Если получится завершить серию раньше, то это будет приятным бонусом, – сказал Буше.
Наставник «ястребов» считает «Нефтехимик» серьезным соперником, трудолюбивой командой, игроки которой по-настоящему угрожают воротам «Авангарда».
– Тяжело, но будем работать, – подчеркнул Буше. – Мы допускали некоторые ошибки, если мы их исправим, то все будет намного лучше. Мы проявляли чрезмерную осторожность в каком-то смысле, это не было нашим планом на игру. Этого было слишком много. Действуя против такого соперника, нужно очень грамотно обороняться. Понятно, что когда есть фаворит в серии, то есть дополнительное давление, но в плей-офф нет турнирной таблицы, все на равных, необходимо действовать уверенно. И мы пока на полпути.
Второй матч серии пройдет на льду «G-Drive Арены» уже завтра, 26 марта. Начало в 19:30.