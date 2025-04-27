Омичей ждет большая этнодеревня с юртами, традиционными качелями алтыбакан, бешбармак, плов и чак-чак.

27 апреля в Омске состоится «Наурыз-2025», местом проведения национального праздника выбран парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Как обещают организаторы, на территории парка развернется большая этнодеревня с угощениями и развлечениями. Уже установлены юрты и алтыбакан – традиционные качели.

Состоятся концертная и спортивная программы для детей и взрослых, будет организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. У фотозон можно будет облачиться в национальные одежды и запечатлеться на память.

Расскажут и покажут традиционные кочевые обряды, будут представлены блюда восточной кухни: татарской, узбекской, азербайджанской. Можно попробовать настоящий наурыз-коже, казахский бешпармак, узбекский плов, татарский чак-чак.

Большой интерес всякий раз вызывает казахская борьба күрес, армрестлинг, арқан тартыс – перетягивание каната, поднятие барана и гирь и др.

Начало основных мероприятий – в 12:00.

Празднование Наурыза проводится Омской региональной общественной организацией «Казахи Омска» и Омской общественной организацией «Тамаша» при поддержке правительства Омской области и администрации города Омска.