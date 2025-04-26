Омск-Информ
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·Авто

Часть дорог перекроют для обеспечения безопасного движения автобусов.

Во предстоящий вторник, 29 апреля, на некоторых улицах Омска временно ограничат движение всего транспорта, кроме общественного, с целью обеспечить безопасное функционирование автобусных маршрутов, направляющихся к кладбищам. Ограничения будут действовать с 6 утра до 20 часов.

Ограничения затронут улицу Бударина – от улицы Щербанева до улицы Карла Либкнехта, включая зону парковки у остановки «Улица Бударина». Также будут перекрыты участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища и участок по улице Лесоперевалка – от улицы Мельничной до дома 1в, включая площадку для разворота автобусов возле остановки «Механический завод».

·Авто

Часть дорог перекроют для обеспечения безопасного движения автобусов.

Во предстоящий вторник, 29 апреля, на некоторых улицах Омска временно ограничат движение всего транспорта, кроме общественного, с целью обеспечить безопасное функционирование автобусных маршрутов, направляющихся к кладбищам. Ограничения будут действовать с 6 утра до 20 часов.

Ограничения затронут улицу Бударина – от улицы Щербанева до улицы Карла Либкнехта, включая зону парковки у остановки «Улица Бударина». Также будут перекрыты участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища и участок по улице Лесоперевалка – от улицы Мельничной до дома 1в, включая площадку для разворота автобусов возле остановки «Механический завод».