Движение закроют по улице Бударина. Запрет вводится с раннего утра.

Движение закроют по улице Бударина. Запрет вводится с раннего утра.

В центре Омска 14 мая, в родительский день, для беспрепятственного отправления автобусов к кладбищам ограничат движение всех видов транспорта, кроме общественного. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Так, запрет введут по улице Бударина, на участке от улицы Щербанева до Карла Либхнехта, включая парковку вблизи остановки «Улица Бударина».

Также проезд будет закрыт от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища. Нельзя будет и парковаться. Ограничения начнут действовать с 6:00 часов и продлятся до 20:00 часов.