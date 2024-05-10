Омск-Информ
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·Общество

Чтобы омичи накануне родительского дня могли купить искусственные венки или цветы, организовано более 100 торговых площадок.

Приближается родительский день, в который традиционно навещают могилы близких. Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в этом году накануне Радоницы и в сам родительский день будут работать торговые точки возле семи городских кладбищ.

– Обращаюсь к предпринимателям, арендовавшим эти торговые точки: просьба соблюдать чистоту и порядок на своих торговых объектах и не оставлять после завершения работы кучи мусора, – отметил мэр.

Всего организовано 113 точек торговли, где можно будет приобрести искусственные венки, цветы и прочие необходимые в этой ситуации товары.

·Общество

Чтобы омичи накануне родительского дня могли купить искусственные венки или цветы, организовано более 100 торговых площадок.

Приближается родительский день, в который традиционно навещают могилы близких. Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в этом году накануне Радоницы и в сам родительский день будут работать торговые точки возле семи городских кладбищ.

– Обращаюсь к предпринимателям, арендовавшим эти торговые точки: просьба соблюдать чистоту и порядок на своих торговых объектах и не оставлять после завершения работы кучи мусора, – отметил мэр.

Всего организовано 113 точек торговли, где можно будет приобрести искусственные венки, цветы и прочие необходимые в этой ситуации товары.