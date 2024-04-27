Также глава региона поручил увеличить количество транспорта на Радоницу.

Также глава региона поручил увеличить количество транспорта на Радоницу.

На родительский день в Омской области увеличат количество транспорта, а также проведут уборку территорий возле кладбищ. Такое поручение главам муниципалитетов дал губернатор Виталий Хоценко.

– Немного времени остается до светлого праздника Пасхи и очень важного для православных христиан дня – Радоницы. В этот день жители посещают кладбища, чтобы навести порядок. Прошу глав всех муниципалитетов максимально оказывать содействие нашим жителям. Это касается и уборки территории возле кладбищ, и своевременного вывоза мусора, а также транспортного обслуживания, – заявил глава региона.

Также Хоценко поблагодарил всех жителей региона, которые приняли участие в субботниках. В Омске к уборке территорий присоединились 140 тыс. человек, в области – около 200 тысяч. Глава региона отметил, что такую работу важно продолжать, а также уделить внимание вывозу мусора после субботников.