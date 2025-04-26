Корреспонденты «Омск-информа» запечатлели последнего мгновения одного из самых неординарных сезонов «ястребов».

В пятницу, 25 апреля, в Омске прошло яркое завершение хоккейного сезона 2024/25 годов. «Авангард», героически бившийся в 1/4 финала Кубка Гагарина против лучшей команды КХЛ - ярославского «Локомотива» - и уступивший только во втором овертайме седьмого матча, пригласил фанатов на G-Drive Арены, чтобы вместе пережить последние мгновения одного из самых неординарных сезонов. Корреспонденты «Омск-информа» побывали на празднике и привезли с арены атмосферный репортаж.

До начала запуска на стадион болельщиков «ястребов», кажется, можно было встретить в любой локации в радиусе километра. За знакомую, черно-красную расцветку, глаз цеплялся везде: в транспорте, в магазинах, в скверах, просто на улице.

У самой арены, уже за полчаса до начала открытия входов, собрались внушительные очереди. Многие приехали целыми семьями, с детьми.

Старшие ждали от предстоящего шоу интересного времяпровождения для своих родных, а младшие фанаты — автограф-сессии с любимыми хоккеистами.

— Ждем автограф-сессии, хочу автограф Серебрякова, он мой любимый, — рассказал один из фанатов по имени Михаил.

На вопрос о сезоне и серии с «Локомотивом», болельщики ответили, что команды шли на равных, а сожалений по поводу досрочного окончания плей-офф у омичей нет.

— Серия на равных. Начало сезона только разочаровало, конец нормально, — резюмировал поклонник омского клуба Дмитрий.

В половину седьмого двери на арену распахнулись. Однако не все желающие смогли сразу попасть на арену, началась давка. Люди в очереди связывают это с тем, что открыты были не все двери, а только половина.

— А другие двери нельзя было открыть? Людей столько,— спросил один из болельщиков у охранника в зоне контроля, однако на вопрос ему никто не ответил.

На самой же арене места хватало, и люди неспешно побрели к секторам, чтобы занять свои места.

Трибуны постепенно заполнялись народом, и к началу шоу арена была полностью заполнена. Больше десяти тысяч омичей ждали начала мероприятия.

После торжественного открытия мастер-шоу на лед вышили хоккеисты команды: Михаил Бердин, Илья Проскуряков, Павел Коледов, Фьоре Джованни, Иван Игумнов, Алексей Соловьев, Илья Каблуков, Евгений Кулик, Марк Верба, капитан Дамир Шарипзянов, Райан Спунер, Даниил Чайка, Егор Воронков, усатый Наиль Якупов, Семен Чистяков, Игорь Мартынов, Данил Башкиров, Эмиль Галимов, Николай Прохоркин, Павел Леука, Михаил Гуляев, Рид Буше, Сергей Бойков, Никита Холодилин, Владимир Ткачев, Константин Окулов, Алекс Грант, и, герой последнего в этом сезоне матча, вратарь Никита Серебряков со своим 5-летним сыном Даниилом.

Стоит отметить, что Алексей Соловьев вышел на арену с подвязкой, фиксирующей руку. Ранее о его травмах ничего не сообщалось.

После представления всех вышедших на лед игроков, появился главный тренер команды Ги Буше. Взяв микрофон, он от лица всего клуба поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона.

— От лица всего клуба, от лица всех игроков, от всего персонала, от всех сотрудников мы хотим выразить вам свою искреннюю благодарность. Спасибо вам за невероятную поддержку, спасибо за ту атмосферу, которую вы создавали на трибунах, — сказал канадский наставник.

Тренер подчеркнул, что команда, провалившая начало чемпионата и не попадавшая в плей-офф, сумела подняться благодаря, в том числе, фанатам. Поддержка трибун толкала игроков вперед. Также Буше отметил преданность омичей: даже когда все шло плохо, они оставались с командой.

— Признак настоящего болельщика заключается в том, что он остается с командой, даже когда все идет плохо. Легко поддерживать, когда все идет хорошо, но даже в трудные минуты вы оставались с командой, поэтому спасибо вам огромное, — заключил тренер.

Толпа фанатов реагировала одобрительным шумом на каждое его слово.

После небольшой и немного даже «официальной» части открытия мероприятия началось само мастер-шоу, которое состояло из конкурсов для хоккеистов. Активности были различные, начиная от самых обычных булитов и заканчивая керлингом, где камень закатывался в ворота, которые защищал Никита Серебряков.

Стоит отметить, что в нескольких конкурсах участвовали игроки молодежной команды «Омские крылья», которые вышли на лед пару раз за мероприятие и больше не появлялись.

Хоккеисты «Авангарда» в некоторых конкурсах сами не понимали, чего от них хочет ведущий, поэтому все действо выглядело достаточно сумбурно.

Безоговорочной звездой шоу стал Серебряков-младший, появление на площадке которого привело зрителей в восторг.

– Серебряков-младший неудержимый просто, – прокомментировал одну из попыток Даниила прокатиться на коньках ведущий матчей и мероприятий хоккейного клуба «Авангард» Никита Петров.

Во время одного из конкурсов маленький хоккеист не расчитал траекторию движения и «забил» в ворота самого себя.

«Мини-Серебряков» заявил, что не собирается идти по стопам отца и хочет стать нападающим, аргументируя это тем, что в воротах должны играть только взрослые, а он еще молодой.

– Я нападающим буду, потому что я же молодой, а только взрослый может быть вратарем. Буду папе забивать, – сказал Даниил Серебряков.

Позже ему действительно удалось обыграть отца и забросить ему шайбу.

Организаторы придумали различные активности для игроков, но не для зрителей. Под конец шоу трибуны опустели примерно на треть, остались, видимо, только самые преданные фанаты клуба.

Удары по барабану, выставленному на центр площадки, ознаменовал конец шоу и закрытие 2024/25 хоккейного сезона. Как можно увидеть на фото, половина трибун уже опустела.

После окончания мероприятия болельщиков, купивших спецлот, пригласили на роспись льда, остальные же фанаты медленно побрели к выходу.

Образовавшаяся давка была в разы больше, чем перед мероприятием. Зрители направлялись к выходу медленно, держа за руку детей. На ходу болельщики делились своими впечатлениями от шоу. Немного стеснительный мальчик Никита, пришедший на арену с друзьями, в целом остался доволен, хотя говорил об этом без энтузиазма.

— Шоу? Да, мне, в принципе, понравилось, — коротко ответил маленький поклонник «Авангарда».

Старшее поколение же не было в восторге. Как поведал нам болельщик по имени Виктор уже на улице, от мероприяти ждали чего-то наподобии «Матча Звезд», но получили концерт в доме культуры.

— Думал, как «Матч Звезд» в Новосибе будет, а это какой-то концерт в доме культуры. Не понравилось. Парни (хоккеисты) молодцы, а организаторы не очень, — подытожил Виктор.

Увидеть любимую команду на льду омичи теперь смогут только через четыре месяца, на традиционном Мемориале Виктора Блинова. Очередной чемпионат КХЛ стартует в начале сентября. Так что фанаты успеют соскучиться по класному хоккею в Омске.

Сезон 2024/25 годов для «Авангарда» теперь история. Пройдет время, и его будут называть с «первым сезоном с Ги Буше»: канадский тренер влюбил в себя хоккейный Омск и показал, что с ним можно рассчитывать на борьбу за Кубок. А какой омич не мечтает увидеть чемпионство «Авангарда»!