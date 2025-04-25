Форвард обещал сохранить растительность, ставшую его визитной карточкой в завершившемся сезоне.

На мастер-шоу, посвященному закрытию хоккейного сезона 2024/25, нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов заявил, что его усы, которые так полюбили омичи, останутся при нем. Нападающий пообещал не брить растительность в следующем сезоне.

— Постараюсь еще дольше их носить. Людям нравится, а мне нравится, что они приходят на игры с усами, поэтому спасибо вам огромное за поддержку, — поблагодарил фанатов Якупов.

Усы Якупова стали настоящей легендой во время «Матча Звезд» в Новосибирске в феврале нынешнего года, где артистичный нападающий в конкурсе «Эффектный буллит», вышел на лед в образе мексиканца, в пончо и сомбреро с гитарой. В дополнение прилагался натуральный реквизит - усы. Которые в итоге ушли «в народ».

Напомним, что главной звездой шоу, помимо усов нападающего омичей, стал сын вратаря Никиты Серебрякова, Даниил Серебряков.