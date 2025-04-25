Омск-Информ
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·Спорт

Форвард обещал сохранить растительность, ставшую его визитной карточкой в завершившемся сезоне. 

На мастер-шоу, посвященному закрытию хоккейного сезона 2024/25, нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов заявил, что его усы, которые так полюбили омичи, останутся при нем. Нападающий пообещал не брить растительность в следующем сезоне. 

— Постараюсь еще дольше их носить. Людям нравится, а мне нравится, что они приходят на игры с усами, поэтому спасибо вам огромное за поддержку, — поблагодарил фанатов Якупов. 

Усы Якупова стали настоящей легендой во время «Матча Звезд» в Новосибирске в феврале нынешнего года, где артистичный нападающий  в конкурсе «Эффектный буллит», вышел на лед в образе мексиканца, в пончо и сомбреро с гитарой. В дополнение прилагался натуральный реквизит - усы.  Которые в итоге ушли «в народ». 

Напомним, что главной звездой шоу, помимо усов нападающего омичей, стал сын вратаря Никиты Серебрякова, Даниил Серебряков

Олег Кипорук
·Спорт

Форвард обещал сохранить растительность, ставшую его визитной карточкой в завершившемся сезоне. 

На мастер-шоу, посвященному закрытию хоккейного сезона 2024/25, нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов заявил, что его усы, которые так полюбили омичи, останутся при нем. Нападающий пообещал не брить растительность в следующем сезоне. 

— Постараюсь еще дольше их носить. Людям нравится, а мне нравится, что они приходят на игры с усами, поэтому спасибо вам огромное за поддержку, — поблагодарил фанатов Якупов. 

Усы Якупова стали настоящей легендой во время «Матча Звезд» в Новосибирске в феврале нынешнего года, где артистичный нападающий  в конкурсе «Эффектный буллит», вышел на лед в образе мексиканца, в пончо и сомбреро с гитарой. В дополнение прилагался натуральный реквизит - усы.  Которые в итоге ушли «в народ». 

Напомним, что главной звездой шоу, помимо усов нападающего омичей, стал сын вратаря Никиты Серебрякова, Даниил Серебряков

Олег Кипорук