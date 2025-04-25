Наследник заявил, что не намерен идти по стопам отца. И уже выбрал себе другое хоккейное амплуа.

Сегодня, 25 апреля, на торжественном закрытии хоккейного сезона-2024/25 в «G-Drive Арене» болельщиков ждал настоящий сюрприз. Мастер-шоу началось с выхода игроков «Авангарда» на лед. Во время объявления вратаря Никиты Серебрякова, на площадку вместе с хоккеистом под №7 вышел его сын, Даниил Серебряков.

Маленький хоккеист участвовал почти во всех активностях программы, а под конец мероприятия пробил буллит своему отцу.

«Мини-Серебряков» рассказал, что не пойдет по стопам отца, потому что хочет быть нападающим.

– Я нападающим буду, потому что я же молодой, а только взрослый может быть вратарем. Буду папе забивать, – сказал младший Серебряков.

Маленький «ястреб» был очень активным на протяжении всего мастер-шоу и все время пытался выбежать на лед.

– Серебряков-младший неудержимый просто, – прокомментировал одну из попыток Даниила прокатиться на коньках ведущий матчей и мероприятий хоккейного клуба «Авангард» Никита Петров.

Болельщики «Авангарда» с восторгом реагировали на каждое появление Даниила Серебрякова, поддерживая его громкими аплодисментами. Сын вратаря «Авангарда» стал звездой мастер-шоу и буквально «порвал» домашнюю арену «ястребов».