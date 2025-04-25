Оттиск штемпеля на марке поставили спикер регионального парламента и директор Управления Федеральной почтовой связи Омской области.

Торжественная церемония гашения почтовой марки «80-летию Победы в Великой Отечественной войне» состоялась в Омске 25 апреля. Участие в ней приняли председатель регионального Законодательного собрания Александр Артемов и директор Управления Федеральной почтовой связи Омской области Сергей Грачев. Оттиск штемпеля на марке они поставили в историческом парке «Россия – Моя история».

– Символично, что именно сегодня, в день проведения «Диктанта Победы», состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки «80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Год мира и единства в борьбе с нацизмом». Это наша с вами история, история наших предков, которую мы должны знать, помнить и чтить с особым трепетом, – написал Артемов в своем телеграм-канале.

Марка уже вышла в почтовое обращение. На почтовом блоке изображен орден Отечественной войны I степени, а на полях – знаменитые фотографии водружения Красного Знамени над Рейхстагом и первого Парада Победы в 1945 году. Тираж – 58 тысяч. Юбилейные марки можно найти в центральном почтовом отделении Омска по адресу Герцена, 1.