Спрос вырос на 70 %.

Гаджеты собственных торговых марок «МегаФона» стали выбирать чаще в первом квартале 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года. Прирост в натуральном выражении составил 16 %, а в денежном – 26 %.

Лидером по росту продаж стали кнопочные телефоны Fontel. Они прибавили 47 % в сравнении с январем – мартом 2024 года, а доля этой марки в категории достигла 70 %.

«МегаФон» зафиксировал увеличение спроса на товары под брендами Fontel и Stellarway. К примеру, беспроводных наушников в первом квартале этого года было продано на 19 % больше, чем в том же периоде прошлого года, прочих гарнитур (в том числе проводных) – на 42 %, а кнопочных телефонов – на 47 % больше.

По мере вывода на рынок новых устройств под собственными торговыми марками растет и их доля в продажах. Лидерство в первом квартале у «кнопок» – 70 % приходится на Fontel.

В аксессуарах доля собственной марки за тот же период превосходит 38 % (против 28 % в первом квартале 2024 года), в портативной технике – 17 %, а планшеты Fontel уже достигли 16 % в продажах в своей категории. Напомним, что эти планшеты были выведены на рынок в декабре прошлого года.

У жителей Омской области тоже увеличился интерес к гаджетам марок «МегаФона». Он возрос на 70 %.

При этом телефоны стали покупать на 74 % чаще, а портативную технику – на 28 %. Наибольший спрос среди аксессуаров приходится на разные дополнения к устройствам от бренда Stellarway – они составляют чуть больше четверти от общего объема продаж.

В целом доля гаджетов собственных торговых марок во всех каналах продаж «МегаФона» за январь – март 2025 года составила 20 %. Самые активные покупатели устройств под брендами оператора проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Свердловской области.

– Для нас постоянно растущий спрос на устройства наших торговых марок – показатель их качества и верно выбранного ассортимента для производства, – объяснил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин. – Развивать направление гаджетов под собственным брендом – это определенная ответственность перед клиентом, поэтому мы всегда стараемся обновлять линейку товаров усовершенствованными и более технологичными моделями и учитывать потребности современной аудитории.

Отметим, что «МегаФон» уже более трех лет выпускает гаджеты под собственными торговыми марками Fontel и Stellarway. Fontel – это девять моделей кнопочных телефонов, первые из которых были представлены в январе 2023 года, 19 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых (в том числе недавно запущенные детские смарт-часы с eSIM), а также две модели планшетов, представленные в конце 2024 года.

Под маркой Stellarway «МегаФон» выпускает защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры и другие товары.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама