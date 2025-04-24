Тренер дал игрокам обещание работать дальше.

После седьмого, решающего, матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом», в котором омичи уступили во втором овертайме, главный тренер «ястребов» Ги Буше встретился с командой в раздевалке. Наставник подвел итоги матча и серии в целом и пообещал, что продолжит тренировать команду дальше.

– Мне жаль, что я не смог помочь вам чуть больше, но я продолжу свою работу. Мы найдем новые пути. Но большего от вас я не могу просить, ибо вы отдали все, – сказал игрокам Буше.

Ранее сообщалось, что тренер готовится продлить контракт с клубом. Ведутся переговоры о подписании контракта до завершения сезона 2026/27 года. Платить ему, по новому соглашению, собираются 150 млн рублей.

Напомним, что 53-летний канадец Ги Буше возглавил омский клуб в ноябре 2024 года. Под его началом «Авангард» занял шестую позицию в Восточной конференции КХЛ. В матчах плей-офф «ястребы» добрались до четвертьфинала, где в семи играх проиграли «Локомотиву» со счетом 3:4.