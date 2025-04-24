Торговые центры, парки и остановки станут площадками для раздачи лент.
До наступления праздника Дня Победы жители Омска смогут присоединиться к всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». Представители движения «Волонтеры Победы» начнут раздавать символы Победы с конца апреля. Акция продлится до 9 мая включительно.
Каждый желающий сможет получить ленту с 17:30 до 18:00 вечера ежедневно в разных местах города.
В пресс-службе Главного управления молодежной политики Омской области объявили список адресов:
- 24 апреля: ТЦ «Омский», парк «Зеленый остров», остановка «ОмГТУ», железнодорожный вокзал.
- 25 апреля: ТЦ «Фестиваль Сити», торговый комплекс «Амурский», остановки «Городок Водников» и «Медакадемия».
- 26 апреля: остановка «Медакадемия», пространство рядом с кинотеатром «Маяковский», парк имени 30-летия ВЛКСМ.
- 27 апреля: бульвар Победы, торговый комплекс «Маяк», территория рядом со скульптурой Любочки.