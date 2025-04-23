Омск-Информ
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·Политика

Анатолий Серышев уже посетил новый лицей в Кузьминках.
В Омск приехал полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Вместе с губернатором Виталием Хоценко он посетил инженерный химико-технологический лицей на Левобережье.
Кортеж полпреда горожане заметили около 9:30 на улице 3-й Енисейской. Из-за него в районе метромоста и на прилегающих улицах образовались пробки.
Напомним, лицей достроили в 2024 году. Открыть его власти планируют 1 сентября. В учебном заведении уже начали набирать 1–8-е и 10-е классы. Девятиклассников и одиннадцатиклассников в этом году в лицее не будет.
·Политика

Анатолий Серышев уже посетил новый лицей в Кузьминках.
В Омск приехал полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Вместе с губернатором Виталием Хоценко он посетил инженерный химико-технологический лицей на Левобережье.
Кортеж полпреда горожане заметили около 9:30 на улице 3-й Енисейской. Из-за него в районе метромоста и на прилегающих улицах образовались пробки.
Напомним, лицей достроили в 2024 году. Открыть его власти планируют 1 сентября. В учебном заведении уже начали набирать 1–8-е и 10-е классы. Девятиклассников и одиннадцатиклассников в этом году в лицее не будет.