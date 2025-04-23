Расширяются меры по борьбе с лесными пожарами.

К пожароопасному сезону на дежурство заступили четыре специальных пожарных поезда Западно-Сибирской железной дороги. Они будут стоять на станциях Омск-Пассажирский, Исилькуль, Комбинатская и Иртышское.

Каждое подразделение прошло соответствующую подготовку к пожароопасному периоду. Составы оснащены дополнительными резервуарами для воды, позволяющими эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации. Постоянное дежурство осуществляют экипажи из пяти человек, готовых к быстрому реагированию. Кроме того, пожарные поезда укомплектованы запасом продуктов, чтобы обеспечить бесперебойную и автономную работу подразделения в течение 3 дней.

Основной задачей поездов является борьба с пожарами на полосах отвода железных дорог, защита объектов железнодорожной инфраструктуры, тушение очагов горения на прилегающих к магистрали городских территориях, а также оказание экстренной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что с 7 апреля в Омской области введен особый противопожарный режим, запрещающий не только жечь костры в лесу и сухую траву на своих участках, но и вообще заходить в лес. При этом днем ранее, 6 апреля, был зарегистрирован первый в этом году лесной пожар. На данный момент средний режим опасности (третий класс) введен в шести районах Омской области.