Такие санкции предусмотрены для тех, кто задолжал за содержание кооператива.

Омский минстрой сообщил, что долгострой на улице Тарской – Яковлева готовят к вводу в эксплуатацию. Жилой комплекс «Золотые купола», включенный в реестр проблемных объектов, завершает компания «Строительные материалы Сибири» Александра Андропенко. Сотрудники фирмы уже приступили к монтажу электрики и системы водоотведения, остеклению помещений и благоустройству прилегающей территории.

Сообщается, что свои квартиры получат 292 дольщика, а всего в доме 308 квартир. Однако не все дольщики смогут сразу въехать в свое жилье. Как сообщает официальный сайт жилого комплекса, должникам по членским взносам за жилищно-строительный кооператив ключи выдаваться не будут.

– Еще раз обращаю внимание должников – оплатите свою задолженность, пока есть время. Задолжникам ключи выдаваться не будут, прощать задолжникам их долг никто не будет, – объявили в ЖСК.

Напомним, что ЖК «Золотые купола» начали возводить еще в 2004 году «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. По версии следствия, предприниматель провел двойные продажи квартир на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Дрокин бросил строительство дома, покинул страну и был объявлен в международный розыск.

Жилой комплекс теперь достраивается за счет государства. Контракт на 986 млн рублей получило ООО «Строительные материалы Сибири». Завершить объект планируется к 2 июня 2025 года. Недавно в этом комплексе выставили на продажу помещение за 43 миллиона рублей.