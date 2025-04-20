Омск-Информ
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·Общество

Праздничную инсталляцию установили у Воскресенского собора.

Перед Воскресенским собором в Омске установили оригинальную композицию – огромное декоративное пасхальное яйцо специально к празднику Святой Пасхи. Также рядом с яйцом установили инсталляцию-надпись «Христос Воскресе».

Инсталляцию подготовили и установили перед началом торжественных богослужений. В субботу вечером и воскресное утро православные храмы города посетили верующие, приняли участие в ночной службе и крестном ходе.

Основная литургия святого Василия Великого и церемония освящения пасхальных угощений проходили в главном храме города – Свято-Успенском кафедральном соборе.

·Общество

Праздничную инсталляцию установили у Воскресенского собора.

Перед Воскресенским собором в Омске установили оригинальную композицию – огромное декоративное пасхальное яйцо специально к празднику Святой Пасхи. Также рядом с яйцом установили инсталляцию-надпись «Христос Воскресе».

Инсталляцию подготовили и установили перед началом торжественных богослужений. В субботу вечером и воскресное утро православные храмы города посетили верующие, приняли участие в ночной службе и крестном ходе.

Основная литургия святого Василия Великого и церемония освящения пасхальных угощений проходили в главном храме города – Свято-Успенском кафедральном соборе.