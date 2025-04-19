В свою очередь, специалисты сообщают, что уровень загрязнения атмосферы не опасен.

В четверг, 17 апреля, специалисты Обь-Иртышского УГМС отметили увеличение содержания пыли в атмосфере Омска. Наиболее высоким оно оказалось в Ленинском округе, где показатель превышал допустимую концентрацию на 1,1 ПДК. В Советском округе загрязнение пылью составило 0,7 ПДК, тогда как в остальных частях города отклонения от нормы были незначительными – всего 0,1 ПДК. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время, вплоть до 21 апреля, показатели загрязнения останутся стабильными и безопасными для горожан.

Однако, несмотря на утверждения экспертов, омичи жалуются на качество воздуха и активно делятся беспокойством о качестве воздуха в соцсетях, публикуя тревожные комментарии в сообществе «Дыши! Омск» на платформе «ВКонтакте.»

– Вчера?... Да сегодня в центре дышать нечем, несмотря на снегопад и ветер! Вонь через все пробивается. А ТЭЦ-5 с утра черным дымом «окуривает» город. И плевать им на жителей, – отметил один из пользователей.

Напомним, что в прошлом месяце эксперты обнаружили в омском воздухе сразу четыре вредных вещества: оксид азота, диоксид азота, сероводород и оксид углерода.