Наиболее проблемными стали Центральный, Советский и Ленинский округа.

В четверг, 10 апреля, Обь-Иртышское УГМС представило отчет о загрязнении воздуха в городе за март 2025 года. Специалисты зафиксировали несколько случаев повышенного содержания вредных веществ в воздухе различных районов Омска.

Были выявлены превышения допустимой концентрации окиси углерода в Центральном административном округе, двуокиси азота в Советском и Ленинском округах, а также сероводорода в Кировском районе. Дополнительно отмечено повышение уровня окиси азота в Ленинском округе.

В общем по городу наблюдалось повышенное содержание загрязнителей в воздухе. Тем не менее в Ленинском и Октябрьском округах уровень загрязнения оставался относительно низким.