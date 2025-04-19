Центральная литургия начнется в полночь, праздник продлится всю последующую неделю.

Сегодня, 19 апреля, все омские церкви примут участие в праздновании Пасхи. Основное ночное богослужение пройдет в стенах Успенского кафедрального собора в промежутке между 19 и 20 апреля, начавшись точно в полночь. Об этом рассказали в мэрии.

В первое утро после праздника, 20 апреля, колокольные звуки Пасхи наполнят пространство вокруг храмов Омска.

Следующим днем, 21 апреля, накануне начала всенощного бдения в Успенском соборе в 16:00 начнется распространение Святого Благодатного огня. Неделя после Пасхи останется насыщенной праздничными мероприятиями.