Церемония освящения стартовала сегодня.

Сегодня утром, в 7 часов, в Успенском соборе состоялось богослужение. Затем митрополит Омский и Прииртышский Дионисий провел церемонию освящения пасхальных продуктов в нижнем храме собора.

После этого с 12:00 до 22:00, процедура освящения в соборе будет проводиться раз в час.

В день празднования Пасхи церемония освящения продлится с 5 часов утра до 12 часов дня, говорится в сообщении Омской епархии.