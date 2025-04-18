Омск-Информ
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·Общество

Продукты не прошли необходимые исследования.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили на прилавках Дагестана молочную продукцию, которую производит «предприятие-призрак» ООО «Кизлярские сыры». По адресу его регистрации нет такого предприятия. Кто и в каких условиях изготавливает эти продукты, неизвестно.
– Факт выдачи предприятию протокола лабораторных исследований, послужившего основанием для получения декларации о соответствии на официальном сайте Росаккредитации, не соответствует действительности, – сообщили в ведомстве.
Продажа потенциально опасных продуктов незаконна. Омский Роспотребнадзор просит сообщать, если они появятся в магазинах нашего региона.
·Общество

Продукты не прошли необходимые исследования.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили на прилавках Дагестана молочную продукцию, которую производит «предприятие-призрак» ООО «Кизлярские сыры». По адресу его регистрации нет такого предприятия. Кто и в каких условиях изготавливает эти продукты, неизвестно.
– Факт выдачи предприятию протокола лабораторных исследований, послужившего основанием для получения декларации о соответствии на официальном сайте Росаккредитации, не соответствует действительности, – сообщили в ведомстве.
Продажа потенциально опасных продуктов незаконна. Омский Роспотребнадзор просит сообщать, если они появятся в магазинах нашего региона.