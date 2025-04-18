Омская область стала четвертым субъектом РФ по числу прибывших граждан.

В Омской области встретили Ксению Пфайф, переехавшую из Германии. Она воссоединилась с семьей – мать и двое ее младших братьев приехали в Россию ранее. Девушка планирует получить в Омске педагогическое образование и преподавать иностранные языки.

С Ксенией и ее семьей встретился первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Александр Рыскалкин, когда-то и сам бывший участником программы переселения соотечественников. Как отметили в ведомстве, сейчас наблюдается рост обращений соотечественников, желающих переехать на постоянное проживание в Россию. По итогам 2024 года Омская область стала 4-м субъектом РФ по числу прибывших граждан, а всего за время действия программы в Омскую область переселились более 50 тыс. соотечественников.