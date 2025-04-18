С начала года жители Сибири активно стали покупать колонку SberBoom.

Сибиряки стали все чаще покупать устройства, которые становятся помощниками в быту. Они помогают как включать музыку, так и управлять умным домом. С начала 2025 года более 6 тысяч жителей регионов Сибири приобрели умную колонку SberBoom в качестве такого помощника.

Всего с начала года сибиряки купили около 7800 гаджетов от «Сбера». Кроме SberBoom, также популярен SberBox, его купили 1700 человек.

Чаще всего умные устройства от «Сбера» приобретают жители Красноярского и Алтайского края, а также Кемеровской области. Например, за 3 месяца 2025 года красноярцы приобрели 1600 умных помощников, в числе которых находится 1300 умных колонок.

Например, красноярцы за три месяца обзавелись 1600 умными помощниками, включая более 1300 умных колонок.

– Голосовые помощники, другие устройства, образующие инфраструктуру умного дома, для многих сибиряков уже стали привычным набором техники, обеспечивающим комфорт и уют для всей семьи, – сказал заместитель председателя Сибирского банка «Сбера» Максим Волков. – Одним из центральных элементов системы умного дома выступает SberBoom со встроенным виртуальным ассистентом Салют, позволяющий управлять светом, звуком и климатом в доме.

С умными девайсами «Сбера» можно делать следующие вещи:

слушать музыку, аудиокниги и подкасты,

управлять освещением и техникой,

получать подсказки, вести списки дел и таймеры,

взаимодействовать с голосовым помощником Салют,

получать доступ ко всем сервисам через подписку СберПрайм: музыка, кино, доставка и многое другое.

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