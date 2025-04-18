Россию ждет бум семейных путешествий.

Бронирования туров с детьми на майские праздники и лето выросли на треть, сообщает Ассоциация турагрегаторов России. Внутри страны туристы выбирают чаще всего Крым, Дагестан, Санкт-Петербург, Москву, а также Краснодарский край. В этом же списке Казань и Нижний Новгород.

– Среди направлений внутри России у пассажиров с детьми пользуются популярностью также Волгоград, Екатеринбург и Омск, – цитируют «Известия» представителя сервиса «Купибилет» .

Семейные туристы отличаются от остальных: им приходится бронировать сразу несколько номеров, им проще в этом отношении выбрать кемпинги, глэмпинги, загородные дома.

– Причем отправляются в совместное путешествие не только родители с маленькими детьми, но и семьи с пожилыми родственниками или, наоборот, с молодежью, – отметил директор Ассоциации турагрегаторов Александр Брагин.

Для туристов с детьми важны точки притяжения, парки развлечений и аквапарки, для возрастных родственников – достопримечательности и возможность изучать историю территории.

Неожиданный бурный рост популярности ранее менее востребованных российских городов указывает на изменение рыночной конъюнктуры. Как считают в туриндустрии, это связано с развитием инфраструктуры и ценовой политикой.