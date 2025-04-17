Директор сети автосервисов «Реактор» занимает эту должность с 2022 года.

Сегодня, 17 апреля, в Конгресс-холле прошло отчетно-выборное собрание членов РОО «Омский областной союз предпринимателей». Как сообщили «Коммерческие вести», участники собрания утвердили нового президента, которым во второй раз стал Илья Николин. Он является генеральным директором франчайзинговой сети автосервисов «Реактор», кандидатом философских наук и профессором Российской академии естественных наук.

Ранее Николин занимал этот пост с 8 декабря 2022 года. Также с 7 ноября 2022 года он исполнял обязанности главы союза после отставки прежнего лидера Алексея Провозина.

Илья Николин набрал голоса 125 бизнесменов, что составило 99 % от общего числа участников собрания и лиц, голосовавших предварительно.

Других кандидатов на пост президента не выдвигалось.