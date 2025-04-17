Наибольшей популярностью пользуется Красная Поляна и Шерегеш.

Россияне все чаще выбирают для активного зимнего отдыха отечественные курорты. С декабря по середину апреля мобильный трафик в горнолыжных локациях вырос на 16 %, а турпоток – на 12 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом больше всего путешественников привлекает горный кластер Сочи, где наиболее развита гостиничная и цифровая инфраструктура. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и Корпорации Туризм.РФ по итогам совместного исследования.

Красная Поляна остается самым популярным круглогодичным курортом страны. По итогам горнолыжного сезона-2024/2025 мобильный трафик россиян здесь вырос почти на четверть (+24 %). В целом специалисты МегаФона модернизировали в горном кластере Сочи порядка 80 базовых станций.

Работы затронули поселки Красная Поляна и Эсто Садок, трассы и подъемники, зоны отдыха, торговые комплексы и железнодорожные пути. Скорость мобильного интернета в низовье курортного комплекса теперь достигает рекордных для горнолыжной локации 225 Мбит/с, а в горном массиве – 160 Мбит/с.

На вторую и третью строчки рейтинга вырвались курорты Карачаево-Черкесии – за год Архыз и Домбай показали рост потребления мобильного трафика на 23 и 9 % соответственно.

Это позволило им в этом сезоне обойти популярные сибирские зимние курорты. Чтобы скорость интернета оставалась высокой даже во время пиковой нагрузки, в Архызе установили дополнительное телеком-оборудование и модернизировали текущую цифровую инфраструктуру.

Четвертое место занимают трассы Приэльбрусья, на которых путешественники «прокачали» на 9 % больше дата-трафика, чем годом ранее. К началу сезона техническая служба оператора провела работы, после которых максимальная скорость мобильного интернета выросла на 10 % и составила более 80 Мбит/с.

Замыкает топ-5 горнолыжных курортов России Шерегеш, который показал рост на 13% по потреблению мобильного интернета. Здесь перед стартом катаний за счет нового современного телеком-оборудования увеличилась емкость сети и повысилась скорость передачи данных. Чаще остальных трассы Шерегеша выбирают жители Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

– Стабильная мобильная связь в горах – это не только комфорт, но и безопасность, – сказал технический директор МегаФона Алексей Титов. – Туристы и местные жители в любой момент имеют возможность связаться с близкими, а также с круглосуточными экстренными службами. Качественная телеком-инфраструктура теперь есть на всех популярных горнолыжных комплексах России. Интернет стал быстрее на горе Морозной на Камчатке, хабаровском Хехцире и мурманском «Большом Вудъявре». На курорте «Ергаки» мы первые провели связь, а сейчас готовится к запуску оборудование на новом курорте «Мамисон» в Северной Осетии.

У жителей Омской области традиционно самыми популярными оставались курорты Красная Поляна и Шерегеш. В топ-3 также вошел Приисковый Республики Хакасии. Реже омичи выезжали в Салму, Манжерок и Домбай.

– Еще 15 лет назад Сочи ассоциировался исключительно с пляжным отдыхом в летний период, – отметил директор по связям с общественностью и маркетингу Туризм.РФ Дмитрий Смиркин. – Олимпиада и последующий небывалый всплеск внутреннего туризма сделали город местом круглогодичного отдыха миллионов туристов. Прибрежный и горный кластеры стали примером для всей страны, как нужно развивать туристические территории. И сегодня, отмечая рост популярности горнолыжного туризма, можно констатировать, что в России формируются новые точки притяжения туристов, и это, безусловно, важный тренд.

По данным оператора, в основном отдых в горах предпочитают мужчины в возрасте 36–45 лет. Эта группа путешественников потребляет 57 % от всего мобильного трафика в зимних курортных локациях. Тем не менее количество женщин на горнолыжных трассах растет, и в сравнении с прошлым годом их число увеличилось на 11 %.

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