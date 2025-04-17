Специализированные курсы для детей организовали на базе станции юных техников.

Количество ДТП с электросамокатами в регионе пытаются снизить путем проведения специализированных курсов для детей. На этих курсах маленькие омичи учатся тому, как вести себя на электросамокате, как на нем двигаться и где, как в принципе держать равновесие на двухколесном транспорте.

– У нас есть федеральный проект, он реализуется совместно с «Движением первых». Нам поступило оборудование, непосредственно электросамокаты, фишки и различное оборудование, которое необходимо для обучения тому, как правильно вести себя на электросамокате, – рассказала начальник отделения пропаганды БДД управления ГАИ по Омской области Наталья Бобылева

Обучение проходит на Станции юных техников, расположенной на улице Почтовой, 38, в Центральном округе. Группы набираются до 30 человек, занимаются два раза в неделю, и дети ходят туда с удовольствием.

Снизить количество аварий пытается и кикшеринговая компания. Как сообщил представитель компании «МТС Юрент» Александр Ковшов, в их приложении для аренды самокатов есть тест на знание ПДД, состоящий из 10 вопросов.

– В нашем приложении доступна возможность пройти тест, содержащий 10 вопросов, и понять, насколько хорошо тот или иной участник дорожного движения, который пользуется нашими самокатами, это знает, и может улучшить свои знания, – сообщил Ковшов.

На данный момент тестирование носит добровольный характер, однако в скором времени может стать обязательным для всех новых пользователей. То есть зарегистрировавшийся в приложении пользователь не сможет сразу сесть и поехать, как это можно сделать сейчас.

Кроме того, в мае планируется агитационная кампания с традиционной раздачей листовок и демонстрация правил пользования самокатом от сотрудников компании.

Ранее сообщалось, сколько денег можно потерять, если не соблюдать правила дорожного движения при езде на самокате. А также сколько омичей уже успели пострадать за 3 недели открытого сезона двухколесного транспорта.