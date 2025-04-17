Представитель сервиса проката рассказал, как отслеживаются нарушения ПДД на самокатах.

Каждый взятый в аренду электросамокат, каждая его поездка контролируется в реальном времени, заявил на сегодняшней пресс-конференеции представитель компании «МТС Юрент» Александр Ковшов. У кикшеринговой компании, недавно зашедшей на омский рынок, есть все данные о пользователях самокатов.

– Каждая поездка на самокате анализируется в режиме реального времени. Каждая поездка, скорость, где и как человек перемещался. Таким образом, все самокаты находятся «под колпаком», – сказал Ковшов.

В том случае, если арендатор самоката не достиг совершеннолетия и зарегистрировался на свой номер, его аккаунт заблокируется еще до того, как ребенок начнет движение.

– Если номер оформлен на несовершеннолетнего, то сразу аккаунт автоматически будет заблокирован, то есть он даже не сможет начать поездку, – отметил Ковшов, добавив, что в 2024 году «МТС Юрент» заблокировал 10 тысяч аккаунтов несовершеннолетних по всей России.

Также представитель кикшеринга рассказал, что сотрудники ГИБДД фотографируют нарушителей правил дорожного движения и правил пользования самокатом и отправляют эти данные специально созданной группе, о которой сообщалось ранее. В группу входят сотрудники двух доступных в регионе прокатных организаций, которые выписывают штрафы и блокируют аккаунты нарушителей.

За езду вдвоем на одном самокате выставляется штраф 5 тыс. рублей. Если водитель не достиг совершеннолетия, владелец аккаунта получит штраф до 10 тысяч. Самое большое взыскание можно получить за управление самокатом в нетрезвом виде – 100 тыс. рублей. Штрафы за езду вдвоем – самые популярные, они составляют 80 % от общего числа нарушений.

За нарушение водителями электротранспорта ПДД компания тоже наказывает. Так, за неправильную парковку самоката арендатор должен будет заплатить 1000 рублей, а за неспешивание на пешеходном переходе – 500.

За первые три недели сезона компания выписала 90 штрафов и заблокировала 50 аккаунтов омичей.