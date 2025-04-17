Груз развернули на границе с Казахстаном.

Вчера, 16 апреля, сотрудники Россельхознадзора не выпустили в Казахстан из Омской области автомобиль с незаконным грузом. Некий водитель пытался вывезти через «Исилькульский» пункт пропуска 72 кг хвойной коры без документов.

– Продукция относится к категории высокого фитосанитарного риска. Вывоз груза запрещен из-за отсутствия фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции, – сообщили в ведомстве.

На перевозчика составили протокол. Машину вернули в Россию для устранения нарушений.

С начала 2025 года Россельхознадзор пресек уже 39 попыток нелегального вывоза подкарантинных грузов в Казахстан. Общий объем задержанной продукции превысил 260 тонн.