Клиенту достаточно встретиться со своим нотариусом, ехать в другой город не нужно.

Нередко возникают ситуации, когда стороны договора находятся в разных городах, в то время как вопрос заключения и подписания договора стоит достаточно остро. Сегодня стало возможно заключить и нотариально удостоверить любой договор двумя и более нотариусами дистанционно.

По словам кандидата юридических наук, нотариуса города Омска Ольги Фрик, для этого каждый из участников должен лично явиться к удобному для него нотариусу своего города (региона). Затем нотариусы связываются между собой, проводят правовую экспертизу документов, составляют проект и согласовывают его со сторонами.

В данном случае договор подписывается одновременно, а общение сторон происходит через защищенный канал связи. Закон устанавливает коллективную ответственность нотариусов, удостоверяющих сделку, за ее законность и достоверность. Каждая из сторон сделки оплачивает за совершение нотариального действия тому нотариусу, к которому она обратилась.

Если речь идет о сделках с недвижимостью, то один из нотариусов, удостоверяющих сделку, должен работать в нотариальном округе, где находится это имущество. В этом случае после заключения договора нотариус представляет в регистрирующий орган документы на государственную регистрацию права собственности. Безопасный расчет по таким договорам можно провести через публичный депозитный счет одного из нотариусов.

По словам Ольги Фрик, дистанционно можно заключить не только договор по отчуждению недвижимого имущества, но оформить брачный договор, соглашение об уплате алиментов, соглашение о разделе совместно нажитого имущества, договор купли-продажи доли в уставном капитале обществ и ряд других.

Сделки, удостоверенные в дистанционном формате, следует отличать от удаленных нотариальных действий, к которым, в частности, относятся совершение нотариусом исполнительной надписи, принятие денежных средств в депозит, регистрация уведомлений о залоге движимого имущества.

Такие нотариальные действия совершаются удаленно без присутствия гражданина в нотариальной конторе. В этом случае нотариус работает исключительно с документами, а граждане обращаются к нотариусу через цифровые сервисы.

При удостоверении нотариусом сделки, прежде всего, имеет значение установление нотариусом воли гражданина на заключение договора на изложенных в нем условиях. Поэтому в этом случае удаленный формат оформления документов здесь невозможен.