Активнее всего площадки используют омичи в возрасте 36–45 лет.

Специалисты Yota проанализировали, насколько часто россияне читают произведения на площадках самиздата. Они собрали обезличенные данные за первый квартал 2024 и 2025 годов.

Выяснилось, что за год число пользователей таких сервисов выросло на 37 %. Время, проведенное на этих ресурсах, увеличилось на 24 %.

На фоне бурного роста самиздат-платформы классические сервисы электронных библиотек показывают более скромную динамику. В целом число пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 10 % за год.

При этом львиную долю прироста обеспечили именно самиздат-площадки. На них пришлось 62 % новых читателей, тогда как классические электронные библиотеки привлекли лишь 38 %.

Динамика потребления интернет-трафика также говорит в пользу сервисов для начинающих авторов. За год объем данных, потребляемых пользователями самиздат-сервисов, вырос на 30 %, в то время как трафик классических книжных платформ увеличился лишь на 2 %.

Особенно показательна статистика по времени, проведенному на ресурсах. У самиздат-площадок этот показатель вырос на 24 %, а у традиционных сервисов, напротив, снизился на 6 %.

В Омской области наиболее активными пользователями самиздат-сервисов стали люди 36–45 лет – на них приходится 25 % трафика и 28 % всей аудитории таких платформ. Самый значительный рост показала возрастная категория 56+ – на 32 %, объем потребляемого ими трафика вырос прямо пропорционально.

Онлайн-самиздат позволяет авторам публиковать свои произведения на платформе и продавать их читателям напрямую, минуя традиционные издательства. Зачастую на таких площадках размещается жанровая литература: фантастика, фэнтези или романтическая проза.

По объему потребляемого трафика лидером среди книжных платформ остается «ЛитРес», за ним следует сервис «Яндекс Книги». Третье, четвертое и пятое места заняли самиздат-площадки Author Today, Litgorod и Litnet.com. При этом MyBook.ru, который ранее входил в тройку лидеров, опустился на шестую строчку.

Наиболее активные пользователи самиздат-сервисов – люди 36–45 лет – на них приходится 28 % трафика и 29 % всей аудитории таких платформ. Самый значительный рост показала возрастная категория 56+ – на 67 %, а объем потребляемого ими трафика – на 60 %. Для сравнения, в сегменте классических книжных онлайн-сервисов эта возрастная группа за год выросла всего на 25 % по количеству пользователей и на 28 % по трафику.

Основной аудиторией традиционных онлайн-библиотек являются россияне 26–45 лет. Это 60 % пользователей, они генерируют такую же долю трафика. Интересно, что классические сервисы чаще выбирают женщины (52 %), а самиздат-площадки предпочитают мужчины (также 52 %).

Больше всего самиздат-сервисами пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В топ-10 по среднему трафику на пользователя также вошли Челябинск, Краснодар, Хабаровск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Владивосток. Традиционные онлайн-библиотеки наиболее популярны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Кемерово и Челябинске.

В пресс-службе МегаФона подтвердили увеличение интереса жителей Сибири к онлайн-чтению. С января по март трафик на классические сервисы электронных библиотек и самиздат-плафтормы увеличился на 14 %, а число пользователей самиздат-площадок выросло на 15 %.

Самыми активными оказались жители Красноярского края, показав прирост за год на 13 %. От общего объема трафика красноярцы забрали на себя долю в 26 %.

Затем следуют жители Кемеровской (16 %) и Новосибирской областей (15,5 %), а также Алтайский край (14 %) и Иркутская область (9 %). Среди книжных платформ первое место по объему потребляемого трафика занимает «ЛитРес». За год он стал популярнее на 35 %.

Далее следуют Patephone.com и MyBook.ru. В топ-5 также вошли Author Today и Litnet.com.

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