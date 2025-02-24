Омский вуз немного не дотянул до первого места и уступил Новосибирскому ГАУ.

Электронно-библиотечная система «Лань» подвела итоги за 2024 год. Электронный ресурс составил список из 100 самых читающих вузов России. Омский аграрный университет занял второе место по числу прочитанных книг.

Омский вуз уступил Новосибирскому ГАУ с минимальным отрывом. При этом ОмГАУ возглавил топ-20 вузов с самым востребованным контентом. Самым читаемым изданием омского вуза стала книга «Инфекционные болезни мелких домашних животных» авторства Алексеевой И. Г., Дорофеевой В. П. и Марковой М. В.

Электронно-библиотечная система «Лань» – это ресурс, на котором размещены не только электронные версии книг издательства «Лань», но и электронные книги других издательств. ЭБС «Лань» – агрегаторский ресурс, который используется для работы и учебы.

Также компания «Лань» создала некоммерческий проект, который объединяет библиотеки 406 вузов. Он называется Консорциум СЭБ. Проект включает в себя 81 500 изданий.

Вузы, которые являются участниками, могут опубликовать литературу от своего университета и получить бесплатный доступ к литературе других членов Консорциума. Ресурсом пользуются почти 2,4 млн студентов и 125 тыс. преподавателей.