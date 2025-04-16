Осталось 3 месяца, а работы выполнили только на 23 %.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев съездил в «Называевскую СОШ № 1», где компания «Стройреконструкция» занимается капитальным ремонтом. Как сообщили в ведомстве, работы должны завершиться 15 июля, однако подрядчик выполнил их только на 23 %.

Называевская межрайонная прокуратура неоднократно вносила в адрес подрядчика представления в связи с несоблюдением срока строительных работ и трудового законодательства. Теперь прокуратура проводит проверку по факту целевого использования бюджетных средств, заплаченных за ремонт.

Подрядчику вновь посоветовыали активизировать ремонт, привлечь дополнительных работников. Если компания продолжит затягивать работы, ее могут оштрафовать или расторгнуть с ней контракт.