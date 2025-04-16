Их доходы начинаются от 116 тыс. рублей в месяц.
Министерство культуры огласило размер зарплат директоров подведомственных учреждений за 2024 год. Среди них руководители филармонии, библиотек и зоопарка.
- Директор Омской филармонии Ирина Лапшина получала в среднем 472 тыс. рублей в месяц.
- Директор библиотеки имени А.С. Пушкина Александр Ремизов – 205,6 тыс. рублей.
- Директор колледжа культуры и искусства Зорина Берковская – 204 тыс. рублей.
- Директор областного центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев – 201 тыс. рублей.
- Директор Исторического архива Омской области Людмила Чекалина – 190 тыс. рублей.
- Директор Центра материально-технического обеспечения «Культура» Наталья Литвиненко – 175 тыс. рублей.
- Директор Государственного центра народного творчества Виктория Багринцева – 172 тыс. рублей.
- Директор музыкального училища имени В. Я. Шебалина Олег Неупокоев – 170 тыс. рублей.
- Директор Центра поддержки развития отрасли культуры Валерий Волошок – 163 тыс. рублей.
- Директор Большереченского зоопарка Юлия Сырецкая – 161 тыс. рублей.
- Директор Киновидеоцентра Сергей Фамильцев – 161 тыс. рублей.
- Директор Дома дружбы Наталья Степанова – 156 тыс. рублей.
- Директор библиотеки для детей и юношества Ирина Соловьева – 151 тыс. рублей.
- Директор областного Дома ветеранов Вячеслав Весна – 134 тыс. рублей.
- Директор Экспериментальной детской музыкальной школы Людмила Белецкая – 119 тыс. рублей.
- Директор Омского государственного детского ансамбля Александр Беленя – 116 тыс. рублей.
Ранее стало известно, сколько зарабатывают руководители омских музеев, театров, муниципальных предприятий.