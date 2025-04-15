Минимальная зарплата руководителя составляет 58,5 тыс. рублей.
Омские музеи опубликовали информацию о средних зарплатах руководителей в 2024 году. Самой высокооплачиваемой оказалась директор музея им. Врубеля Фарида Буреева – 227,7 тыс. рублей в месяц.
Зарплата директора историко-краеведческого музея Петра Вибе составила 222,7 тыс. рублей. Руководитель музея-заповедника «Старина Сибирская» Елена Автеньева зарабатывала 142,1 тыс. рублей. Главе литературного музея имени Ф. М. Достоевского Виктору Вайнерману платили по 137 тыс. рублей.
Владимир Белов, руководитель музея Кондратия Белова, получал 118,2 тыс. рублей. Зарплата директора «Либеров-центра» Елены Буйновой составляла 114,9 тыс. рублей.
Нынешний замминистра культуры Омской области Ольга Безродная, будучи руководителем музейно-выставочного комплекса «Моя история», зарабатывала 102,2 тыс. рублей. Зарплата ее преемника Александра Тихонова составляла 58,5 тыс. рублей.
Отметим, что средняя зарплата работников музеев без учета руководства не превышает 50 тыс. рублей в месяц.