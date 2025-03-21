Омск-Информ
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·Общество

Руководитель муниципального ПП-8 Марат Саликов зарабатывает 295 тыс. в месяц. 
Стало известно, сколько зарабатывали в 2025 году руководители омских МУПов, подведомственных департаменту транспорта. Речь идет о заработках еще до преобразования муниципальных предприятий в акционерные общества.
По данным мэрии, директор ПП № 8 Марат Саликов получал 295,3 тыс. рублей в месяц (в 2023 году его зарплата составляла 306,7 тысячи).
Зарплата руководителя МП «Электрический транспорт» Сергея Фролова составляла 287,4 тыс. рублей.
Заработок главы «Пассажирсервиса» Алексея Васильева составил 132,6 тыс. рублей.
·Общество

Руководитель муниципального ПП-8 Марат Саликов зарабатывает 295 тыс. в месяц. 
Стало известно, сколько зарабатывали в 2025 году руководители омских МУПов, подведомственных департаменту транспорта. Речь идет о заработках еще до преобразования муниципальных предприятий в акционерные общества.
По данным мэрии, директор ПП № 8 Марат Саликов получал 295,3 тыс. рублей в месяц (в 2023 году его зарплата составляла 306,7 тысячи).
Зарплата руководителя МП «Электрический транспорт» Сергея Фролова составляла 287,4 тыс. рублей.
Заработок главы «Пассажирсервиса» Алексея Васильева составил 132,6 тыс. рублей.