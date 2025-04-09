Самую большую зарплату получает Виктор Лапухин из Драмтеатра.

Министерство культуры Омской области обнародовало информацию о доходах руководителей омских театров в 2024 году. Наибольший заработок оказался у Виктора Лапухина, директора Омской драмы: он получал 415 тыс. рублей ежемесячно. Его первые заместители, Иван Шеин и Мир Бывалин, зарабатывают 258,6 тыс. и 232,2 тыс. рублей соответственно. Остальные пять заместителей получают от 136,7 до 207 тыс. рублей.

Илья Киргинцев, директор Пятого театра, в прошлом году зарабатывал 231,2 тыс. рублей. Средняя оплата труда сотрудников театра, исключая руководство, составляла 60,5 тыс. рублей. Владимир Витько, художественный руководитель театра «Галерка», зарабатывал в среднем 217,6 тыс. рублей ежемесячно. Зарплаты его заместителей варьировались от 124,3 до 134,9 тыс. рублей.

Средняя зарплата Михаила Мальцева, директора омского ТЮЗа, составила 214,8 тыс. рублей. Как и годом ранее, его заместитель получил немного больше – 220,7 тыс. рублей.

Татьяна Канащук, директор театра «Арлекин», имела доход в 213 тыс. рублей, ее заместители получали в среднем 120 тысяч.

Единственной среди директоров омских театров, чья зарплата снизилась по сравнению с предыдущим годом, стала Нэлли Бут, руководящая Музыкальным театром. Она заработала в прошлом году 200,5 тыс. рублей, годом ранее ее доход составлял 204,1 тыс. рублей.

Ольга Соя, директор Северного драматического театра в Таре, получала 173,9 тыс. рублей.