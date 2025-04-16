Река Уй подтопила важный мост между селами в регионе.

Главное управление МЧС России по Омской области сообщило о паводковой ситуации в регионе. Талые воды привели к резкому повышению уровня воды в реке Уй, вследствие чего затопило участок дороги и мост, расположенный между населенными пунктами Седельниково и Денисовка. Движение транспорта по данному участку ограничено из-за повышенной опасности и ухудшения дорожных условий.

Впрочем, жителям Седельниковского района беспокоиться не стоит: власти заранее подготовили запасы медикаментов и продуктов питания на десять дней вперед. В случае нехватки необходимых ресурсов оперативно организуют доставку дополнительной помощи.

Для устранения последствий наводнения привлечены силы спасательных служб: всего задействован 81 человек и 25 единиц техники, из которых от МЧС России работают 32 специалиста и 10 машин.