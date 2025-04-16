Оказывается, все дело в повышенном спросе потребителей.
За прошедший 2024 год молочные товары в регионе подорожали на целых 20 %. В первые три месяца 2025 года наблюдалось очередное удорожание на 9 %. Следовательно, суммарно за указанный период молочные изделия выросли в цене на треть, сообщает портал НГС55 со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Омской области.
Специалисты аграрного ведомства назвали несколько факторов, влияющих на рост цен. Прежде всего это значительный спрос со стороны покупателей, увеличившийся в 2024-м и начале 2025 годов. Еще одним фактором является повышение производственных затрат вследствие роста тарифов на электроэнергию и горючее. Наконец, свою роль сыграло снижение объема импорта молочных изделий и повышающаяся маржа торговых сетей.
Вместе с тем в министерстве указали, что уровень цен на основные виды молочной продукции в Омской области остается самым низким среди сибирских регионов. Основными производителями и поставщиками молока и сопутствующих продуктов выступают местные компании: Любинский молочноконсервный комбинат, Маслосыркомбинат Тюкалинского района, Торгово-производственный холдинг «Молис» и предприятие «Лузинское молоко».