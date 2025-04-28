Россельхознадзор выявил нарушения на «Лузинском молоке».

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Омской области провела инспекцию предприятия ООО «Лузинское молоко» с целью проверки соблюдения установленных норм в сфере ветеринарии.

Как указано в отчете ведомства, в рамках мониторинга выполнения требований законодательства в области ветеринарии выявлено нарушение. Так, предприятие ввело продукцию общей массой 58,43 кг без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.

– На основании задания Управления Россельхознадзора по Омской области от 14.01.2025 № 924, акта № 924/23 от 25.04.2025 в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в области ветеринарии, посредством анализа данных об объектах государственного надзора в ФГИС «Ветис» компонента «Меркурий» установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Лузинское молоко», ИНН: 5528023125, ОГРН: 1055553000051, на электронной площадке, зарегистрированной по адресу: Российская Федерация, Омская обл., Омский район, с. Лузино, 30 лет Победы ул., д. 16, наименование дополнительного вида деятельности: производство молока (кроме сырого) и молочной продукции, номер предприятия в ИС «Цербер»: RU055: 64296738, категория риска – умеренный, карточка ЕРВК 31736374 была добавлена продукция через инвентаризацию акт № 9046903506, 9046916648, 9057477580, 9081711482, 9081711764, 9081711968, 9081712317, 9081712923, 9081718074, 9081718375, 9081728904, 9081729107, 9081729423, 9081752976, 9081753365, 9081753716, 9081754272, 9081764268, 9081797183, 9081797407, 9081797584, 9081797980, 9081798970, 9081855349, 9081855809, 9081856348, 9081856943, 9081857321, 9081857905, 9081858318, 9081858830, 9083298639 без ВСД 58,43 кг. Данный факт свидетельствуют о нарушении прослеживаемости, а также внесении недостоверной информации в ФГИС «Меркурий», – сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на акт проведении проверки.

Проверка деятельности ООО «Лузинское молоко», проведенная государственными специалистами, завершилась составлением предупреждения для руководства молочного предприятия.

Ранее компания находилась под контролем ООО «Продо финанс» и АО «Омский бекон». С 2022 года владельцем организации стал Тюменский маслосыркомбинат «Тюкалинский». Сам завод известен как правообладатель торговой марки «Лузинская крыночка» и обладатель лицензии на использование логотипа хоккейного клуба «Авангард» до 1 августа 2025 года включительно.