Россельхознадзор выявил нарушения на «Лузинском молоке».
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Омской области провела инспекцию предприятия ООО «Лузинское молоко» с целью проверки соблюдения установленных норм в сфере ветеринарии.
Как указано в отчете ведомства, в рамках мониторинга выполнения требований законодательства в области ветеринарии выявлено нарушение. Так, предприятие ввело продукцию общей массой 58,43 кг без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.
– На основании задания Управления Россельхознадзора по Омской области от 14.01.2025 № 924, акта № 924/23 от 25.04.2025 в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в области ветеринарии, посредством анализа данных об объектах государственного надзора в ФГИС «Ветис» компонента «Меркурий» установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Лузинское молоко», ИНН: 5528023125, ОГРН: 1055553000051, на электронной площадке, зарегистрированной по адресу: Российская Федерация, Омская обл., Омский район, с. Лузино, 30 лет Победы ул., д. 16, наименование дополнительного вида деятельности: производство молока (кроме сырого) и молочной продукции, номер предприятия в ИС «Цербер»: RU055: 64296738, категория риска – умеренный, карточка ЕРВК 31736374 была добавлена продукция через инвентаризацию акт № 9046903506, 9046916648, 9057477580, 9081711482, 9081711764, 9081711968, 9081712317, 9081712923, 9081718074, 9081718375, 9081728904, 9081729107, 9081729423, 9081752976, 9081753365, 9081753716, 9081754272, 9081764268, 9081797183, 9081797407, 9081797584, 9081797980, 9081798970, 9081855349, 9081855809, 9081856348, 9081856943, 9081857321, 9081857905, 9081858318, 9081858830, 9083298639 без ВСД 58,43 кг. Данный факт свидетельствуют о нарушении прослеживаемости, а также внесении недостоверной информации в ФГИС «Меркурий», – сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на акт проведении проверки.